Niort

Gonflée A Bloc Théâtre Jean Richard, 9 décembre 2023, NIORT. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 20:30. Tarif : 30.8 à 30.8 euros. Le plus dur dans l'accouchement… Ce sont les 9 mois qui précèdent ! Lola et Marc, les futurs « heureux » parents, vont vite s'en rendre compte. Car l'arrivée d'un bébé ça chamboule une vie, alors imaginez quand il s'agit de jumeaux ! Deux fois plus de joies, de doutes, de peurs, d'emmerdes… De quoi devenir un vrai dégonflé, et une vraie gonflante, autrement dit, un jeune couple gonflé à bloc ! Laurent Tardieu Théâtre Jean Richard NIORT 202 Avenue Saint-Jean d'Angély Deux-Sèvres

