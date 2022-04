Gonflé à bloc – comédie théâtrale Auxerre, 27 janvier 2023, Auxerre.

Comédie et théâtre – Vendredi 27 janvier 2023 à Auxerrexpo

Le plus dur dans l’accouchement … Ce sont les 9 mois qui précèdent !

Lola et marc, les futurs « heureux » parents, vont vite s’en rendre compte.

Car l’arrivée d’un bébé ça chamboule une vie, alors imaginez quand il s’agit de jumeaux !

Deux fois plus de joies, de doutes, de peurs, d’emmerdes … de qui devenir un vrai dégonflé, et une vrai gonflant, autrement dit, un jeune couple gonflé à bloc !

Une comédie désopilante à découvrir en famille !

Artistes : Laurdent Tardieu, Aurélia Arnaud

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : Vendredi 27 janvier 2023

Horaires : 20h30 – 22h (ouverture des portes 19h45)

Placement : places assises sur chaises – placement libre

Tarif : 29 € TTC/personne. Groupe de 12 personnes et plus : 25€TTC/personne

Lieu : Auxerrexpo, 1 rue des plaines de l’Yonne, 89000 Auxerre

Organisateur

Cœur de scène productions

14 rue de Strasbourg 94110 ARCUEIL

SIRET: 877 645 093 00015 / N° de licence : PLATESV-D-2019-001204

