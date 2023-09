Heure des marmots : loups garous Gonesse – Médiathèque municipale George Sand Gonesse Catégorie d’Évènement: Gonesse Heure des marmots : loups garous Gonesse – Médiathèque municipale George Sand Gonesse, 8 novembre 2023, Gonesse. Heure des marmots : loups garous Mercredi 8 novembre, 10h30 Gonesse – Médiathèque municipale George Sand Le temps d’une partie, vous quitterez la médiathèque pour le terrible village de Thiercelieux. Village paisible le jour, la nuit, une partie des habitants se transforme en loups et dévore leurs voisins. Célèbre jeu de société des éditions Lui-même, venez incarner seul, ou à plusieurs, le rôle des villageois… Ou des loups-garous ? Dans le cadre de BAM ! Festival de pop culture

Détails
Catégorie d'Évènement: Gonesse
Lieu
Gonesse - Médiathèque municipale George Sand
Adresse
3 Place Marc Sangnier, 95500 Gonesse
Ville
Gonesse

