Heure des marmots : apprendre à dessiner un héros fantastique Gonesse – Médiathèque municipale de Coulanges Gonesse Catégorie d’Évènement: Gonesse Heure des marmots : apprendre à dessiner un héros fantastique Gonesse – Médiathèque municipale de Coulanges Gonesse, 25 octobre 2023, Gonesse. Heure des marmots : apprendre à dessiner un héros fantastique Mercredi 25 octobre, 15h00 Gonesse – Médiathèque municipale de Coulanges Que vous soyez bon avec un crayon ou pas, les médiathécaires vous apprennent à dessiner facilement un héros fantastique ! Dans le cadre de BAM ! Festival de pop culture

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:00:00+02:00

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:00:00+02:00 Enfants BAM ! Festival de pop culture Détails Catégorie d’Évènement: Gonesse Autres Lieu Gonesse - Médiathèque municipale de Coulanges Adresse 4 Rue Saint-Nicolas, 95500 Gonesse Ville Gonesse Lieu Ville Gonesse - Médiathèque municipale de Coulanges Gonesse latitude longitude 48.9842;2.44808

