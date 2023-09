Rentrée littéraire à Gonesse ! Gonesse – Médiathèque municipale de Coulanges Gonesse Catégorie d’Évènement: Gonesse Rentrée littéraire à Gonesse ! Gonesse – Médiathèque municipale de Coulanges Gonesse, 21 octobre 2023, Gonesse. Rentrée littéraire à Gonesse ! Samedi 21 octobre, 16h47 Gonesse – Médiathèque municipale de Coulanges A l’occasion de BAM ! Festival de pop culture, les bibliothécaires placent leur rentrée littéraire sous le signe de l’imaginaire et vous invitent à passer de l’autre côté du miroir… Découvrez la richesse des littératures de l’imaginaire et rencontrez Alex Nikolavitch, romancier, scénariste et traducteur de bande dessinée dont l’œuvre revisite notre imaginaire commun. De Peter Pan à la légende arthurienne, il propose une relecture contemporaine des mythes de la Pop Culture et réenchante des récits universels. Découvrez ensuite la sélection 2023 de la rentrée littéraire, préparée avec soin par vos bibliothécaires. Gratuit sur réservation au 01 34 45 97 30 Dans le cadre de BAM ! Festival de pop culture

OUVRIR LE PROGRAMME DU FESTIVAL

Disponible aussi dans les médiathèques et établissements partenaires Gonesse – Médiathèque municipale de Coulanges 4 Rue Saint-Nicolas, 95500 Gonesse Gonesse [{« data »: {« author »: « sinsoulieu », « cache_age »: 86400, « description »: « ddee ppoopp FFeest ccuult stiivval ltuurre al e Illustration: :Carla u00a9Illustration u00a9 Houllier CarlaHoullier programme 20.10 2023 SOIRu00e9E SOIRu00e9E Du2019ouverture Du2019ouverture > villiers-le-bel > 20.10 salon salon >> garges-Lu00c8S-GONESSE > 18.11 >… », « type »: « rich », « title »: « Brochure Bam 2023 Vdefinal Vf », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230822100334-37b671ffceecabda7d47c9bc991f181e/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/0017990727fa9fa231f5a », « thumbnail_height »: 1596, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/1799072 », « thumbnail_width »: 1140, « html »: « « , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/0017990727fa9fa231f5a »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T16:47:00+02:00 – 2023-10-21T17:47:00+02:00

2023-10-21T16:47:00+02:00 – 2023-10-21T17:47:00+02:00 Découvrir BAM ! Festival de pop culture Détails Catégorie d’Évènement: Gonesse Autres Lieu Gonesse - Médiathèque municipale de Coulanges Adresse 4 Rue Saint-Nicolas, 95500 Gonesse Ville Gonesse Lieu Ville Gonesse - Médiathèque municipale de Coulanges Gonesse latitude longitude 48.9842;2.44808

Gonesse - Médiathèque municipale de Coulanges Gonesse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gonesse/