Cet évènement est passé Atelier voyage sonore Gondreville Catégories d’Évènement: Gondreville

Loiret Atelier voyage sonore Gondreville, 16 novembre 2023, Gondreville. Gondreville,Loiret Atelier voyage sonore.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 20:00:00. 20 EUR. Gondreville 45490 Loiret Centre-Val de Loire



Sound travel workshop Taller de viaje sonoro Workshop Klangreise Mise à jour le 2023-11-13 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS Détails Catégories d’Évènement: Gondreville, Loiret Autres Adresse Ville Gondreville Departement Loiret Lieu Ville Gondreville latitude longitude 48.05627;2.65752

Gondreville Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gondreville/