Portes ouvertes « Bienvenue à la ferme » de l’Huilerie de Gondreville Gondreville Gondreville Catégories d’Évènement: Gondreville

Loiret

Portes ouvertes « Bienvenue à la ferme » de l’Huilerie de Gondreville, 15 avril 2023, Gondreville Gondreville. Gondreville ,Loiret , Gondreville Portes ouvertes « Bienvenue à la ferme » de l’Huilerie de Gondreville Gondreville Loiret

2023-04-15 10:00:00 – 2023-04-16 18:00:00 Gondreville

Loiret Gondreville . L’Huilerie de Gondreville ouvre ses portes les samedi 15 et dimanche 16 avril de 10 h à 18 h. Nombre de producteurs et d’artisans seront présents samedi après-midi et dimanche. Fabrication artisanale et démonstration de l’huilerie (huiles de tournesol et colza, farine de blé). Restauration sur place ou à emporter le dimanche. Entrée libre. Portes ouvertes « Bienvenue à la ferme » de l’Huilerie de Gondreville HUILERIE DE GONDREVILLE

Gondreville

dernière mise à jour : 2023-04-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Gondreville, Loiret Autres Lieu Gondreville Adresse Gondreville Loiret Ville Gondreville Gondreville Departement Loiret Tarif Lieu Ville Gondreville

Gondreville Gondreville Gondreville Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gondreville gondreville/

Portes ouvertes « Bienvenue à la ferme » de l’Huilerie de Gondreville 2023-04-15 was last modified: by Portes ouvertes « Bienvenue à la ferme » de l’Huilerie de Gondreville Gondreville 15 avril 2023 Gondreville Gondreville Loiret Loiret

Gondreville Gondreville Loiret