Gonam City Marseille 3e Arrondissement, 18 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Gonam City Le cri du port 8 Rue Du Pasteur Heuzé Marseille 3e Arrondissement

2022-05-18 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-18 Le cri du port 8 Rue Du Pasteur Heuzé

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

5 15 Gonam City est un duo né de la rencontre entre Marc Benham, pianiste, et Quentin Ghomari, trompettiste, au sein de différents groupes de jazz.



De leurs conceptions communes du jazz et de l’improvisation naîtra naturellement leur duo, un travail de précision entre improvisations, compositions personnelles et reprises de standards, et un laboratoire de textures sonores par l’usage de différentes trompettes (trompette, bugle, trompette à coulisse, sourdines diverses) et l’emploi de multiples techniques de jeu de piano, avec pour objectif permanent la recherche de la mélodie.



Quentin Ghomari, trompette

Marc Benham, piano

Gonam City débarque mercredi 18 mai au Cri du Port.

Gonam City est un duo né de la rencontre entre Marc Benham, pianiste, et Quentin Ghomari, trompettiste, au sein de différents groupes de jazz.



De leurs conceptions communes du jazz et de l’improvisation naîtra naturellement leur duo, un travail de précision entre improvisations, compositions personnelles et reprises de standards, et un laboratoire de textures sonores par l’usage de différentes trompettes (trompette, bugle, trompette à coulisse, sourdines diverses) et l’emploi de multiples techniques de jeu de piano, avec pour objectif permanent la recherche de la mélodie.



Quentin Ghomari, trompette

Marc Benham, piano

Le cri du port 8 Rue Du Pasteur Heuzé Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-02 par Ville de Marseille Provence Tourisme / Ville de MarseilleProvence Tourisme / Ville de Marseille