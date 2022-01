Gonam City Loches, 25 mars 2022, Loches.

Gonam City Loches

2022-03-25 20:30:00 – 2022-03-25 21:30:00

Loches Indre-et-Loire

Salués par Télérama (fff) et Jazz Magazine (4 étoiles), Marc et Quentin ont concocté, spécialement pour les enfants, un voyage unique où se mêlent poésie, fantaisie, interaction et improvisation. Tendez l’oreille vers les histoires, ébouriffantes ou nostalgiques, qui peuplent Gonam City !

