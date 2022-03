GONAM CITY Le Mans, 29 mars 2022, Le Mans.

GONAM CITY LES SAULNIERES 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans

2022-03-29 18:30:00 – 2022-03-29 19:45:00 LES SAULNIERES 239 Avenue Rhin et Danube

Le Mans Sarthe

Superforma et les JMF proposent Gonam City

Il y a des aventuriers en musique, comme il y en a dans la vie. Et quand ils ont, en plus, le goût du partage, ils en font, des (enfants) heureux ! Prenez une trompette, dont on taquine malicieusement les pistons, les coulisses et les sourdines. Associez-lui un piano, « préparé » lui aussi, de drôles d’objets coincés dans les cordes. Demandez-leur de jouer du jazz et écoutez ce que ça donne : une musique hautement évocatrice, cinématographique, qui charme instantanément.

Salués par Télérama (fff) et Jazz Magazine (4 étoiles), Marc et Quentin ont concocté, spécialement pour les enfants, un voyage unique où se mêlent poésie, fantaisie, interaction et improvisation. Tendez l’oreille vers les histoires, ébouriffantes ou nostalgiques, qui peuplent Gonam City !

