Gominarama #9 Rock’n’Roll Show Salle Michel Colombe, 1 avril 2023, Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon.

Gominarama #9 Rock’n’Roll Show

2023-04-01 18:00:00 – 2023-04-01

Offenders CC organise la 9e édition de Gominarama. Au programme : Barny and The Rhythm All Stars, Dusty Dave & The Heart Attacks, Snakes In The Boots et DJ Lauren Brown Viales. Stands Cds/Vinyls, fringues et accessoires…

Buvette, petite restauration.

Billetterie sur place.

https://www.facebook.com/events/944345756550368?ref=newsfeed

