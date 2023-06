Stage créatif « Il était une fois en forêt » Gomer, 13 juillet 2023, Gomer.

Gomer,Pyrénées-Atlantiques

9h/17h : Journée de stage créatif. Ce stage s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. Au programme, des cercles de parole, des ateliers d’expression corporelle, des balades en forêt et observation de la faune et de la flore, des ateliers photographie, des siestes musicales, des ateliers créations d’objets..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 17:00:00.

Gomer 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9am/5pm: Creative workshop day. For children aged 6 to 12. On the program: talking circles, body expression workshops, forest walks and wildlife observation, photography workshops, musical siestas, object creation workshops.

de 9:00 a 17:00: Jornada de talleres creativos. Para niños de 6 a 12 años. En el programa: círculos de conversación, talleres de expresión corporal, paseos por el bosque y observación de la fauna, talleres de fotografía, siestas musicales, talleres de creación de objetos.

9h/17h: Kreativer Praktikumstag. Dieser Workshop richtet sich an Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Auf dem Programm stehen Gesprächskreise, Workshops zum Körperausdruck, Waldspaziergänge und Beobachtung von Fauna und Flora, Fotografie-Workshops, musikalische Schläfchen, Workshops zur Herstellung von Objekten.

