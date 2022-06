Gomené Jazz festival Gomené, 30 juin 2022, Gomené.

Gomené Jazz festival Gomené

2022-06-30 – 2022-07-02

Gomené 22230

Retour du festival après une année de pause. Tous les concerts ont lieu à l’extérieur sur une grande scène sous chapiteau dans le jardin du presbytère à Gomené. Toutes les conditions sont réunies pour que le festival puisse avoir lieu en respectant les mesures sanitaires.

Les nouveautés de cette édition : afin d’ouvrir le spectre musical autour du jazz, une soirée Blues aura lieu le vendredi soir et un récital de musique classique le samedi après-midi.

La programmation :

Vendredi 2 juillet à 20h: soirée Blues avec Two Roots et RDC (5€ – gratuit – de 18 ans).

Samedi 3 juillet :

– après-midi à partir de 15h (gratuit) , groupes locaux et Bœuf musical :

– 17H15 : Récital de musique classique au piano par Julie Gastard

– 18h30 : Apéro concert sous le vieux chêne : Scat Cats-

– à partir de 20h : JAG QUARTET : concert exceptionnel avec Simon Bernier à la batterie, Gildas Boclé à la basse, Ludovic Ernault au saxophone & Dexter Goldberg au piano

STOMP STOMP – swing des années 30-40 (Tarif plein 15€ – Tarif réduit 7,50€ – Gratuit moins de 18 ans). PASS 2 jours 18€.

jazzagomene@gmail.com http://www.jazzagomene.fr/

