Golmen : Concert Hommage, 9 octobre 2022, .

Golmen : Concert Hommage

2022-10-09 – 2022-10-09

GOLDMEN c’est l’histoire de 6 gars qui aiment la musique de Jean-Jacques GOLDMAN…

Alain Stevez, chant lead guitare et clavier, s’impatientant du retour du géant de la variété française a décidé de prendre les devants. Il crée ce qu’on appelle « un tribute » en hommage à son idole. Depuis, le groupe baptisé « GOLDMEN » écume les scènes en défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur. Aujourd’hui, Laurent Top aux claviers, Pierre-Henri Dromard à la basse, David Mahieux et Emmanuel Simoens aux guitares, John Brenner au saxophone et Jérémy Stevez à la batterie le suivent sans hésiter tellement la musique de Jean-Jacques est bonne !

Agen expo congrés

