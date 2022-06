Golfe de Fos et Bassins Ouest du Grand Port Maritime

2022-09-20 09:30:00 – 2022-09-20 11:30:00 En présence d'un guide du GPMM, partez à a découverte du gigantisme industriel et touchez du doigt les grands enjeux du transport maritime international du premier port de France.



Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme A bord du Cisampo, embarquement au Pont Van Gogh. En présence d’un guide du GPMM, partez à a découverte du gigantisme industriel et touchez du doigt les grands enjeux du transport maritime international du premier port de France.



