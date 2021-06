Bègles Plaine des sports - terrain synthétique 4 Bègles, Gironde GOLF Plaine des sports – terrain synthétique 4 Bègles Catégories d’évènement: Bègles

du lundi 5 juillet au lundi 30 août à Plaine des sports – terrain synthétique 4

Le golf est un sport de précision se jouant en plein air, qui consiste à envoyer une balle dans un trou à l’aide de clubs. Le but du jeu consiste à effectuer, sur un parcours défini, le moins de coups possible. Précision, endurance, technicité, concentration sont des qualités primordiales pour cette activité.

GRATUIT – Inscriptions sur place

Plaine des sports – terrain synthétique 4 Avenue Pierre Mendès France, 33130 Bègles

