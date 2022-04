GOLF Plaine des sports, 25 avril 2022, Bègles.

GOLF

Plaine des sports, le lundi 25 avril à 10:00

Le golf fait partie de ces sports qui sont accessibles à tous quel que soit l’âge. Il est possible de jouer à différents niveaux. C’est un lancer qui ne se fait pas sur la force seule mais qui demande de la puissance. Ce lancer nécessite une précision relative mais réelle quand l’objectif est d’envoyer la balle le plus loin possible et plus grande quand l’objectif se trouve plus près. **L’inscription au préalable est préférable.** _Cette animation CAP33 est accessible aux familles et aux personnes de plus de 15 ans._ **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE :** Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

GRATUIT – Inscriptions par téléphone

Le golf, équipement, règles, bienfaits : un sport à découvrir…

Plaine des sports avenue Pierre Mendès 33130 Bègles Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T10:00:00 2022-04-25T11:15:00