Marché de Noël Golf Normandie Côte d’Albâtre Saint-Riquier-ès-Plains, 3 décembre 2023, Saint-Riquier-ès-Plains.

Saint-Riquier-ès-Plains,Seine-Maritime

Nombreux exposants pour faire le plein d’idées cadeaux.

De 10h à 17h au golf de St Riquier. Entrée libre.

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Golf Normandie Côte d’Albâtre

Saint-Riquier-ès-Plains 76460 Seine-Maritime Normandie



Numerous exhibitors to stock up on gift ideas.

From 10am to 5pm at the St Riquier golf course. Free admission

Numerosos expositores para comprar regalos.

De 10.00 a 17.00 h en el campo de golf de St Riquier. Entrada gratuita

Zahlreiche Aussteller, um sich mit Geschenkideen einzudecken.

Von 10 bis 17 Uhr auf dem Golfplatz von St Riquier. Freier Eintritt

