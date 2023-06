Journée Olympique 2023 Golf National Guyancourt, 24 juin 2023, Guyancourt.

Journée Olympique 2023 Samedi 24 juin, 09h00 Golf National Entrée libre

Saint-Quentin-en-Yvelines et ses partenaires vous invitent à partager une expérience absolument unique !

Grande nouveauté cette année, le samedi 24 juin est une journée ouverte à tous, petits et grands.

En solo, en famille, entre amis, voisins ou collègues : SQY vous attend nombreux pour célébrer ces futurs Jeux olympiques et paralympiques !

Vous pourrez :

tester des dizaines de sports (en majorité olympiques et paralympiques) sous la houlette des fédérations, comités, ligues, clubs et associations mobilisés pour l’occasion,

visiter le Golf National et ses coulisses sous un jour inédit,

découvrir au coeur d’un « village olympique » des activités festives autour du sport, de la santé, ou encore faire partie des premiers à rejoindre le programme des volontaires de SQY 2024…

Les surprises seront nombreuses et l’émotion au rendez-vous pour VOTRE Journée olympique !

(programme complet à venir)

Golf National 2 avenue du golf 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T09:00:00+02:00 – 2023-06-24T19:00:00+02:00

