Places de la Nation et de la Bastille Golf (Nation/Bastille) : initiation avec le Comité de Paris Places de la Nation et de la Bastille

Golf (Nation/Bastille) : initiation avec le Comité de Paris Places de la Nation et de la Bastille, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, . Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 9h à 12h

Le samedi 17 juillet 2021

de 9h à 12h

gratuit

Le sport revient en force, tout l’été, pour tous les Parisiens·nes. La Ville de Paris et ses associations partenaires vous proposent de nombreuses activités sur tout le territoire. Le Comité de Golf de Paris vous donne rendez-vous sur la Place de la Nation et la Place de la Bastille, pour une initiation au golf avec divers ateliers. Venez découvrir ce sport en famille ou entre amis – les clubs et les balles sont fournis. Activité gratuite, ouverte à tou.tes et sans inscription. Rendez-vous de 9h à 12h : Samedi 10 juillet sur la Place de la Nation

Samedi 17 juillet sur la Place de la Bastille Événements -> Événement sportif Places de la Nation et de la Bastille Nation & Bastille 75011

1, 2, 6, 9 : Nation (8m) 2 : Avron (326m)

Contact :Comité Départemental de Golf de Paris https://www.cdgolf75.com/ https://www.facebook.com/LigueGolfParis/?ref=page_internal https://twitter.com/liguedeparis?lang=en Événements -> Événement sportif Urbain;Ados;Plein air;Sport;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-10T09:00:00+02:00_2021-07-10T12:00:00+02:00;2021-07-17T09:00:00+02:00_2021-07-17T12:00:00+02:00

©Guillaume Bontemps/Mairie de Paris

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Places de la Nation et de la Bastille Adresse Nation & Bastille lieuville Places de la Nation et de la Bastille