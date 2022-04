GOLF – MIDWEEK CASINO BARRIERE 2022 Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault Midweek Casino Barrière. Compétition en Strokeford Individuel sur les trois parcours 18 trous du Golf International. Les inscriptions pour un ou plusieurs jours s’effectuent premièrement en ligne puis en déposant votre bulletin d’inscription, à l’accueil du golf, muni du paiement en chèque. PROGRAMME:

Mardi 26/07/2022

07h30: 1er départ

18 trous Strokeford individuel (Challenge Course)

19h00 Remise des prix – Cocktail Mercredi 27/07/2022

07h30: 1er départ

18 trous Strokeford individuel (Champion Course)

19h00 Remise des prix – Cocktail Jeudi 28/07/2022

07h30: 1er départ

18 trous Strokeford individuel (Classic Course)

