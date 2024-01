Golf en pilon Bibliothèque du Merlan Marseille 14e Arrondissement, lundi 1 juillet 2024.

Les programmations de l’Olympiade Culturelle permettront le développement des pratiques artistiques, la fréquentation des œuvres et la redécouverte du patrimoine culturel, architectural, immatériel et sportif du territoire.

La bibliothèque du Merlan met en place un parcours de golf fabriqué avec des livres retirés des collections. Transformant des ouvrages sortis des collections en terrain de jeu, ce parcours de golf unique allie loisir et durabilité. .

Bibliothèque du Merlan Avenue Raimu

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01

fin : 2024-08-31



L’événement Golf en pilon Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille