Golf en langue bretonne Sal ar re yaouank,Langoned Langonnet Catégories d’évènement: Langonnet

Morbihan

Golf en langue bretonne Sal ar re yaouank,Langoned, 30 avril 2022, Langonnet. Golf en langue bretonne

Sal ar re yaouank, Langoned, le samedi 30 avril à 14:30

Mignoned ar Brezhoneg et l’association Golf Nature Langonnet vous invite à une initiation au golf en langue bretonne. Vennez découvrir ce sport de plein air, les gestes, le vocabulaire en breton pour parler du golf. Une occasion d’échanger en langue bretonne et de s’amuser. Matériel à apporter : rien exepté de bonnes chaussures pour marcher dans l’herbe. Prix : gratuit Lieu : terrain de golf de Langonnet Inscription par mail obligatoire

Inscription obligatoire par mail.

Les assos Mignoned ar Brezhoneg et Golf Nature Langonnet vous propose une initiation au golf en langue bretonne. Samedi 30 avril à partir de 14h30. Inscription par mail jusqu’au 24/04 Sal ar re yaouank,Langoned Plasenn Morvan, Langoned Langonnet Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T14:30:00 2022-04-30T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Langonnet, Morbihan Autres Lieu Sal ar re yaouank,Langoned Adresse Plasenn Morvan, Langoned Ville Langonnet lieuville Sal ar re yaouank,Langoned Langonnet Departement Morbihan

Sal ar re yaouank,Langoned Langonnet Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langonnet/

Golf en langue bretonne Sal ar re yaouank,Langoned 2022-04-30 was last modified: by Golf en langue bretonne Sal ar re yaouank,Langoned Sal ar re yaouank,Langoned 30 avril 2022 Langoned Langonnet LANGONNET Sal ar re yaouank

Langonnet Morbihan