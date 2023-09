Manville Legends Cup Golf du Domaine de Manville Les Baux-de-Provence, 16 novembre 2023, Les Baux-de-Provence.

Les Baux-de-Provence,Bouches-du-Rhône

La Manville Legends Cup marque le retour de l’affrontement des grandes légendes du football et du rugby sur le Golf du Domaine de Manville.



Un tournoi de golf pas comme les autres, ouvert au grand public, le jeudi 16 et le vendredi 17 Novembre 2023 !.

2023-11-16 fin : 2023-11-17 . .

Golf du Domaine de Manville Route de la Terre des Baux

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Manville Legends Cup marks the return of the great soccer and rugby legends to the Golf du Domaine de Manville.



A golf tournament like no other, open to the general public on Thursday November 16 and Friday November 17, 2023!

La Manville Legends Cup marca el regreso de las grandes leyendas del fútbol y del rugby al Golf du Domaine de Manville.



Un torneo de golf como ningún otro, ¡abierto al público en general el jueves 16 y el viernes 17 de noviembre de 2023!

Mit dem Manville Legends Cup kehrt das Aufeinandertreffen der großen Fußball- und Rugby-Legenden auf dem Golfplatz Domaine de Manville zurück.



Ein Golfturnier der besonderen Art, das am Donnerstag, dem 16. und Freitag, dem 17. November 2023 für die Öffentlichkeit zugänglich ist!

