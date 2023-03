Compétition de golf Golf de Villenave d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Compétition de golf Golf de Villenave d’Ornon, 11 mai 2023, Villenave-d'Ornon. Compétition de golf Jeudi 11 mai, 08h00 Golf de Villenave d’Ornon Le Rotary Villenave d’Ornon organise une compétition de Golf au profit de l’association des Pompiers Solidaires. Les pompiers solidaires est une association de solidarité internationale à vocation humanitaire réalisant de nombreuses actions en France et à l’étranger. Les fonds récoltés lors de cette journée seront intégralement reversés à cette association pour financer l’achat de matériel médical essentiel à leur mission ! Accueil à 8 h Départ à 8 h 30 en Shotgun sur 18 trous – Scramble à 2 A l’issue de la compétition, les prix seront remis aux différents gagnants et le chèque des recettes sera remis officiellement à l’association des Pompiers Solidaires.

De jolis lots à gagner, des animations, une belle journée en perspective.

On compte sur vous !

Inscription auprès du UGolf de Bordeaux Villenave d’ornon.

Suivez le facebook du Rotary Villenave d’Ornon Golf de Villenave d’Ornon 43 Avenue Mirieu de Labarre, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine http://jouer.golf/villenave-dornon/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 74 44 24 »}, {« type »: « email », « value »: « rotaryvo@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 50 51 78 80 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T08:00:00+02:00 – 2023-05-11T14:00:00+02:00

2023-05-11T08:00:00+02:00 – 2023-05-11T14:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Golf de Villenave d'Ornon Adresse 43 Avenue Mirieu de Labarre, 33140 Villenave-d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon Departement Gironde Lieu Ville Golf de Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon

