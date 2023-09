Compétition de golf – Trophée Golf Pocket Golf de Servanes Mouriès, 24 septembre 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

Participez à une compétition de golf dans le cadre du Trophée Golf Pocket au Golf de Servanes de Mouriès, dimanche 24 septembre, à partir de 9h !.

2023-09-24 09:00:00 fin : 2023-09-24 . EUR.

Golf de Servanes Route de Servanes

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Take part in a golf competition as part of the Golf Pocket Trophy at Golf de Servanes in Mouriès, on Sunday 24 September, starting at 9am!

Participe en una competición de golf en el marco del Trofeo Golf Pocket en el Golf de Servanes, en Mouriès, el domingo 24 de septiembre, a partir de las 9h

Nehmen Sie am Sonntag, den 24. September, ab 9 Uhr an einem Golfwettbewerb im Rahmen der Golf Pocket Trophy im Golf de Servanes in Mouriès teil!

Mise à jour le 2023-09-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles