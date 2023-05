Golf au Féminin Golf de Marcilly Marcilly-en-villette Catégorie d’Évènement: Marcilly-en-villette Golf au Féminin Golf de Marcilly, 2 juin 2023, Marcilly-en-villette. Golf au Féminin Vendredi 2 juin, 17h30, 19h00 Golf de Marcilly Le Golf de Marcilly organise une soirée « Golf au Féminin » début juin 2023.

Un dress code est demandé : Rouge et blanc.

L’événement commence par une initiation au golf et est suivie d’un cocktail.

