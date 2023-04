Golf de Combles en Barrois : Portes Ouvertes Golf de Combles en Barrois Combles-en-Barrois Catégories d’évènement: Combles-en-Barrois

Meuse

Golf de Combles en Barrois : Portes Ouvertes Golf de Combles en Barrois, 22 avril 2023, Combles-en-Barrois. Golf de Combles en Barrois : Portes Ouvertes 22 et 23 avril Golf de Combles en Barrois Entrée gratuite Entrée gratuite pour tous de 10h à 17h.

Au programme : initiation au golf, atelier et decouverte du parcours en voiturette ⛳

Bar et restauration sur place toute la journée Golf de Combles en Barrois 38 Rue Basse, 55000 Combles-en-Barrois Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T17:00:00+02:00

2023-04-23T10:00:00+02:00 – 2023-04-23T17:00:00+02:00 sport portes ouvertes

