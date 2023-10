Trophée golf – Ruban Rose Golf de Casteljaloux Casteljaloux, 12 octobre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Trophée golf – Ruban Rose – 8° édition.

Scramble à deux.

Départ en Shot Gun à 9h.

19 compétitions caritatives pour le dépistage des cancers dans des golfs de prestige.

Tombola : 4 jours & 3 nuits en chambre double au Riad le Ksar de FES.

Gagner un séjour au golf de Souillac..

Golf de Casteljaloux Route de Mont-de-Marsan

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Golf trophy – Ruban Rose – 8th edition.

Scramble for two.

Shot Gun start at 9am.

19 charity competitions for cancer screening at prestigious golf courses.

Raffle: 4 days & 3 nights in a double room at Riad le Ksar in FES.

Win a stay at Souillac golf course.

Trofeo de Golf Cinta Rosa – 8ª edición.

Scramble para dos personas.

Salida a tiro a las 9 de la mañana.

19 competiciones benéficas para la detección del cáncer en prestigiosos campos de golf.

Sorteo: 4 días y 3 noches en habitación doble en el Riad le Ksar de FES.

Gane una estancia en el campo de golf de Souillac.

Golf-Trophäe – Pink Ribbon – 8° Ausgabe.

Scramble zu zweit.

Start mit der Shot Gun um 9 Uhr.

19 Wohltätigkeitswettbewerbe für die Krebsvorsorge auf prestigeträchtigen Golfplätzen.

Verlosung: 4 Tage & 3 Nächte im Doppelzimmer im Riad le Ksar in FES.

Gewinnen Sie einen Aufenthalt auf dem Golfplatz von Souillac.

