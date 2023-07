Grand Prix Para-golf de Caen la Mer Golf de Caen la Mer Biéville-Beuville Catégories d’Évènement: BIEVILLE-BEUVILLE

Calvados Grand Prix Para-golf de Caen la Mer Golf de Caen la Mer Biéville-Beuville, 1 septembre 2023, Biéville-Beuville. Grand Prix Para-golf de Caen la Mer 1 – 3 septembre Golf de Caen la Mer Entrée libre, participation payante et sur inscription, tarifs de 130 à 370 euros Grand Prix Para-golf de Caen la Mer en septembre 2023 Le Grand Prix Paragolf de Caen la Mer se déroulera du 1er au 03 septembre 2023 au Golf de Caen la Mer à Biéville-Beuville. Il a pour but d’accueillir les meilleurs joueurs amateurs et professionnels européens au sein du Golf de Caen la Mer. Ce Grand Prix de Paragolf est une première en Normandie. Il s’inscrit dans le classement mondial de l’European Disabled Golf Association (EDGA). Cet évènement sera une vitrine pour l’activité du paragolf. L’objectifs sont les suivants : Promouvoir le golf auprès des personnes en situation de handicap

Sensibiliser le grand public et les golfeurs au handicap et à la pratique du golf

Promouvoir l’école de golf pour les enfants en situation de handicap Le programme de la manifestation : Vendredi 1er septembre 2023 : enregistrement des joueurs et parcours d’entraînement et de reconnaissance avec Green Fee offert à chaque joueur Samedi 02 septembre 2023 : premier tour et soirée de Gala au restaurant du Golf Dimanche 03 septembre 2023 : second tour et cérémonie de remise des prix avec cocktail de clôture. Golf de Caen la Mer Rue du Golf, 14112 Biéville-Beuville Biéville-Beuville 14112 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.liguegolfnormandie.fr/2021/1er-grand-prix-paragolf-de-caen-la-mer-du-1er-au-3-septembre-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T09:00:00+02:00 – 2023-09-01T17:30:00+02:00

2023-09-03T09:00:00+02:00 – 2023-09-03T17:30:00+02:00 Parasport Golf Golf de Caen la Mer Détails Catégories d’Évènement: BIEVILLE-BEUVILLE, Calvados Autres Lieu Golf de Caen la Mer Adresse Rue du Golf, 14112 Biéville-Beuville Ville Biéville-Beuville Departement Calvados Lieu Ville Golf de Caen la Mer Biéville-Beuville

Golf de Caen la Mer Biéville-Beuville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bieville-beuville/