Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Golf : Coupe FITECO Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Golf : Coupe FITECO Bagnoles de l’Orne Normandie, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie. Golf : Coupe FITECO 2021-07-04 – 2021-07-04

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Dès 8h30 – Route de Domfront. Organisée par l’AS Andaine Golf Club. Compétition de golf ouverte aux joueurs licenciés et avec un certificat médical à jour et validé auprès de la FFG. Tarifs : 7 € (hors GF). Renseignement et réservation 02 33 37 81 42 Dès 8h30 – Route de Domfront. Organisée par l’AS Andaine Golf Club. Compétition de golf ouverte aux joueurs licenciés et avec un certificat médical à jour et validé auprès de la FFG. Tarifs : 7 € (hors GF). Renseignement et réservation 02 33 37 81… +33 2 33 37 81 42 http://www.asgolfbagnoles.fr/ Dès 8h30 – Route de Domfront. Organisée par l’AS Andaine Golf Club. Compétition de golf ouverte aux joueurs licenciés et avec un certificat médical à jour et validé auprès de la FFG. Tarifs : 7 € (hors GF). Renseignement et réservation 02 33 37 81 42 dernière mise à jour : 2021-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Ville Bagnoles de l'Orne Normandie lieuville 48.56233#-0.43097