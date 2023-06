Stages de golf enfants Golf Caen la Mer Biéville-Beuville, 3 juillet 2023, Biéville-Beuville.

Biéville-Beuville,Calvados

Faites (re)découvrir le golf à vos enfants (de 6 à 17 ans) !

Des stages ludiques et tous niveaux sont proposés au Golf de Caen la mer du 3 juillet au 25 août !

Format 1 semaine (1h30/jour) = 100€.

Lundi 2023-07-03 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-07 12:30:00. .

Golf Caen la Mer Le Vallon

Biéville-Beuville 14112 Calvados Normandie



Let your children (re)discover golf (aged 6 to 17)!

Fun courses for all levels are on offer at Golf de Caen la mer from July 3 to August 25!

1 week format (1h30/day) = 100?

Haga (re)descubrir el golf a sus hijos (de 6 a 17 años)

Del 3 de julio al 25 de agosto, en el Club de Golf de Caen la Mer, se ofrecen cursos lúdicos para todos los niveles

1 semana (1h30/día) = 100?

Lassen Sie Ihre Kinder (wieder) den Golfsport entdecken (6 bis 17 Jahre)!

Vom 3. Juli bis zum 25. August werden im Golf de Caen la mer spielerische Kurse für alle Niveaus angeboten!

1 Woche (1,5 Stunden/Tag) = 100?

