Golf : 7e Green for life Golf Barrière Saint-Julien Deauville, 3 septembre 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Green for life est une compétition de golf de 18 trous en stableford individuel organisée par le Club des Soroptimist et dont les bénéfices serviront à financer les actions de l’association. Cette compétition individuelle est ouverte à tous les golfeurs.

L’association Soroptimist compte 23 membres actives à Deauville-Trouville et 73 000 femmes professionnelles dans le monde qui œuvrent (ou travaillent), tant au niveau local qu’au niveau international, avec ses représentantes à l’ONU pour les femmes et les filles, principalement dans cinq domaines : éducation, santé, lutte contre les violences à l’égard des femmes, autonomisation-leadership et développement durable..

Golf Barrière Saint-Julien La Briqueterie

Deauville 14800 Calvados Normandie



Green for life is an 18-hole individual stableford golf competition organized by the Soroptimist Club, with proceeds going to fund the association’s activities. This individual competition is open to all golfers.

The Soroptimist association has 23 active members in Deauville-Trouville and 73,000 professional women worldwide who work (or are working), both locally and internationally, with its UN representatives for women and girls, mainly in five areas: education, health, combating violence against women, empowerment-leadership and sustainable development.

Green for life es una competición individual de golf stableford de 18 hoyos organizada por el Club Soroptimista, cuyos beneficios se destinan a financiar la labor de la organización benéfica. Esta competición individual está abierta a todos los golfistas.

La asociación Soroptimista cuenta con 23 miembros activos en Deauville-Trouville y 73.000 mujeres profesionales en todo el mundo que trabajan (o están trabajando), tanto a nivel local como internacional, con sus representantes en la ONU en favor de las mujeres y las niñas, principalmente en cinco ámbitos: educación, salud, lucha contra la violencia hacia las mujeres, empoderamiento-liderazgo y desarrollo sostenible.

Green for life ist ein Golfwettbewerb über 18 Löcher nach Stableford für Einzelspieler, der vom Club der Soroptimisten organisiert wird und dessen Erlöse zur Finanzierung der Projekte der Organisation verwendet werden. Dieser Einzelwettbewerb ist für alle Golfer offen.

Die Soroptimist-Vereinigung hat 23 aktive Mitglieder in Deauville-Trouville und 73.000 berufstätige Frauen weltweit, die sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene mit ihren Vertreterinnen bei den Vereinten Nationen für Frauen und Mädchen vor allem in fünf Bereichen tätig sind: Bildung, Gesundheit, Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, Empowerment-Führung und nachhaltige Entwicklung.

