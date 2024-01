Ouverture de saison du Golf d’Andaine Golf Bagnoles de l’Orne Normandie, samedi 9 mars 2024.

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 08:30:00

fin : 2024-03-09 18:00:00

Créé en 1927 au cœur de la forêt des Andaines, le golf 9 trous dispose d’un cadre hors du commun.

Entouré d’arbres, il domine la clairière du « Gué aux Biches » que traverse une rivière souvent en jeu au bord des fairways. Il est plus technique que physique. Pour 18 trous, le SSS est à 66,4 pour les hommes et 71,8 pour les femmes pour un par total à 66 et le parcours s’étend sur 4 776m (étalonnage récent).

Plat et très agréable à jouer, le parcours n’est néanmoins pas facile à scorer. Normal si l’on considère qu’à la rivière, en jeu sur 7 trous, s’ajoutent de nombreux hors limites et qu’il n’y a aucun par 5 pour respirer. Les cerfs et les biches, qui n’hésitent pas à venir sur les greens, peuvent également vous distraire…

Le parcours est accessible sur réservation, par téléphone, en ligne ou sur place aux jours et horaires d’ouverture. (variables selon les conditions météo).

• Practice couvert, putting green, club-house, pro-shop et snack-bar.

• Leçons individuelles ou collectives par un professeur diplômé (sur réservation au 06 89 33 66 90 ou pilonjoffrey@neuf.fr).

• 9 trous (Par 33) adapté à tous les niveaux.

• Licence FFG obligatoire (accès parcours et green fee).

• Compétitions organisées les week-ends d’avril à octobre (licence obligatoire) par l’AS Andaine Golf Club golfdebagnoles@hotmail.fr.

.

Golf Route de Domfront

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-08 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne