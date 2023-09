Culture & Co – promenons-nous dans les Bois ! Golet de l’Alagnier – Cormaranche-en-Bugey Plateau d’Hauteville, 7 octobre 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

Manifestation gratuite est ouverte à tous pour faire le plein de culture mais pas que ! : spectacles, animations, ateliers, découverte d’activités sport nature, présentation et animations sur la filière bois.

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Golet de l’Alagnier – Cormaranche-en-Bugey Pôle Bois de Cormaranche-en-Bugey

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



This free event is open to all, and is a great way to enjoy culture and more! the event includes shows, events, workshops, nature sports activities, and presentations and events on the wood industry

Este evento gratuito está abierto a todos, con mucho que ver y hacer hay espectáculos, eventos, talleres, actividades deportivas en la naturaleza, presentaciones y eventos sobre la industria maderera, ¡y mucho más!

Kostenlose Veranstaltung, die allen offen steht, um Kultur zu tanken, aber nicht nur! die Veranstaltung umfasst: Aufführungen, Animationen, Workshops, Entdeckung von Natursportaktivitäten, Präsentation und Animationen über die Holzbranche

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme du Haut-Bugey