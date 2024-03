Goldy Flower Salle Le Capitole Arles, vendredi 15 mars 2024.

Goldy Flower Dans le cadre du festival Voix de femmes, concert « Goldy Flower » avec Thomas Forgue et Clara Michel et en première partie : l’Atelier rock du conservatoire du Pays d’Arles ! Vendredi 15 mars, 19h00 Salle Le Capitole Entrée libre

Goldy Flower c’est la fraicheur et la gaieté de la musique folk et country américaine, l’émotion des plus belles chansons romantiques de la pop internationale et l’énergie entrainante des chansons qui donnent le sourire et font du bien aux oreilles. Clara et Thomas sont des musiciens professionnels qui travaillent ensemble depuis longtemps et qui ont acquis cette douce complicité qui fait tout le charme de ce duo pétillant. Naviguant entre les genres et les décennies tout en ayant su garder un répertoire homogène, ces deux chanteurs-instrumentistes jouent pour les événements privés et publics de tous genres, dans le Vaucluse et régions voisines. Leur répertoire varié sait séduire toutes les générations.

Salle Le Capitole 14 rue Laurent Bonnemant, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Conservatoire du Pays d’Arles