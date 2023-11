Goldorak xperienz : la soirée Retronight de retour au Grand REX Grand Rex Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Goldorak xperienz : la soirée Retronight de retour au Grand REX Grand Rex Paris, 11 novembre 2023, Paris. Le samedi 11 novembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant De 29 à 69 euros La soirée culte Goldorak – RETRONIGHT – revient au GRAND REX le samedi 11 novembre 2023. Deux ans après le succès de la première RETRONIGHT (complète) au Grand REX, le robot cornu GOLDORAK réinvesti cette emblématique salle pour une deuxième édition enrichie. Dans le cadre du 45e anniversaire de la création de Goldorak, en accord avec Dynamic Planning et Toei Animation, PRIME PROD propose une grande soirée événement autour du célèbre robot géant. Au programme : Le concert symphonique fera son grand retour et l’orchestre accompagnera cette fois ci les chanteurs phares Enriqué, Noam, Jean-Pierre Savelli, Michel Barouille, Bernard Minet, qui répondent de nouveau présents pour le Karaoké géant. De nombreuses surprises, guests, et nouveautés seront également au programme pour cette nouvelle édition. Grand Rex 1 Bd Poissonnière 75002 Paris Contact : https://www.legrandrex.com/evenement/1577 https://www.talticket.com/reserver/goldorak-xperienz-1/59526?idwl=38

Grand Rex
1 Bd Poissonnière
75002 Paris

