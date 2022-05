GOLDORAK MIS AU BANC – FESTIVAL BD SÉRIGNAN, 3 juin 2022, .

GOLDORAK MIS AU BANC – FESTIVAL BD SÉRIGNAN

2022-06-03 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-03

Brice COSSU et Alexis SENTENAC – les deux dessinateurs français qui reprennent le dessin de Goldorak aux éditions Kana – vont réaliser une performance graphique, décorer un banc, sur le thème de Goldorak. nCe concept, importé de Grande Bretagne, a pris en France le nom de Livres à deux places » : des bancs sont décorés par des illustrateurs et des artistes, exposés dans la commune. Les passants explorent ainsi le patrimoine culturel de leur ville, cela donne de la visibilité aux artistes et célèbre le plaisir de la lecture. nFaçonnée comme un livre ouvert, la sculpture est un support original pour les événements d’art urbain. C’est lors de la 25e édition de son festival de la BD, que Sérignan a décidé de confier un premier banc à Olivier Vatine. Le deuxième a été décoré l’année suivante par Laurent Bonneau. Ces bancs ont pris place dans l’espace public, près de la passerelle St Roch. Brice Cossu et Alexis Sentenac réaliseront donc le 3ème banc ! Accompagnés en musique par Olivier Mas dans son OneManSwampBoogie ! n Entrée libre et gratuite

