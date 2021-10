Asnières-sur-Seine Rosa Bonheur à l'Ouest Asnières-sur-Seine, Hauts-de-Seine Goldorak Go Rosa Bonheur à l’Ouest Asnières-sur-Seine Catégories d’évènement: Asnières-sur-Seine

Rosa Bonheur à l'Ouest, le samedi 16 octobre à 14:30

Les auteurs de Goldorak en dédicace chez nous ce samedi 16 octobre ! C’est un événement intergalactique qui se joue au Rosa Bonheur à l’ouest !! avec #denisbajram #bricecossu #alexissentenac #yoannguillo (mais sans Xavier Dorison) Dedicaces libres (sur tampons) de 14h30 à 16h30 Tout ça grâce à nos potes libraires fantastiques d’Asnieres de #lacaseabulles

Rosa Bonheur à l'Ouest 20 quai du Docteur Dervaux, 92600 Asnières-sur-Seine

2021-10-16T14:30:00 2021-10-16T16:30:00

