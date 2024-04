Goldmen Tribute 100% Goldman L’eduen Autun, samedi 16 novembre 2024.

Goldmen Tribute 100% Goldman L’eduen Autun Saône-et-Loire

Le groupe Goldmen est un groupe des hauts de France qui rend hommage à Jean Jacques Goldman. Il s’est formé en mai 2010. Pierre Marie, ami du chanteur Alain steve, lui suggéra de chanter du JJ Goldman et celui-ci trouva l’idée très bonne…C’est entouré de son ami d’enfance, Bruno Szeremeta, de son ami guitariste David Mahieux, de son ami bassiste Pierre Henri Dromard et de son fils batteur Jérémy Stevez qu’il fonde les Goldmen, l’idée du nom vient du fait que des

hommes pour jouer le répertoire d’un homme.

Le concert débutera à 20h pour une durée de 2h. Les portes ouvriront à partir de 18h30 et une billetterie sera disponible sur place. 49 49 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-16 20:00:00

fin : 2024-11-16 22:00:00

L’eduen 1 Avenue André Frénaud

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté booking@ginger.fr

