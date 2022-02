Goldencut en concert au Grillen Le Grillen, 18 février 2022, Colmar.

Le Grillen, le vendredi 18 février à 20:30

Trois musiciens alchimistes se font les révélateurs d’une géométrie à symétrie variable. —————————————————————————————- En quête de motifs à répéter et détourner, Goldencut façonne un hip-hop incandescent où mots, machines et instruments deviennent les outils d’une exploration fortuite. Leur musique est une expérience à résultat modulable : tantôt sombre et hybride, aussi rock qu’électronique, immergeant dans un hip-hop ciselé, transcendant. Goldencut trace une route, sillonnée à coups de batterie brute, de machines savamment orchestrées et d’un flow flirtant autant avec le spoken word qu’avec une rage animée. Addicts nous plonge dans le monde des dépendances multiples. Addicts s’empare de façon évidente de l’accoutumance liées aux drogues, à l’alcool. Écrans, réseaux sociaux et annonces publicitaires complètent le panel car si elles sont plus récentes et, en apparence moins délétères, elles menottent et altèrent nos vies à bien des égards. Ces addictions qui nous dominent, nous insufflent un sentiment de puissance, nous offrent une alternative préférable à la réalité et avec elle, le penchant sombre/destructeur du manque jusqu’à la quasi disparition de ce que nous étions défilent dans le texte et les images du clip Addicts, réalisé par le talentueux David Heitzmann de l’agence strasbourgeoise 128db. Le texte n’est ni dans le jugement ni dans l’apologie. C’est notamment à partir de témoignages que les paroles ont été écrites par l’auteur et MC du groupe Goldencut. C’est à la première personne qu’il nous raconte une histoire comme étant la sienne. Il énumère, alterne entre extase et terreur et révèle une profonde solitude.

12€ / 8€* / 6€** *tarif réduit : Membres Lézard, Hiéro, Comédie de Colmar, Salle Europe, L’Évasion, IRCOS, GAS, ASPAD68, Amicale HCC, adhérents FNAC, demandeurs d’emploi **tarif spécial : Moins de 25 ans, Carte culture, bénéficiaires RSA et ASS

Le Grillen rue des jardins colmar Colmar



