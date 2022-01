Golden Stage Tour Le Colisée, 5 avril 2022, Roubaix.

Golden Stage Tour

Le Colisée, le mardi 5 avril à 20:30

### Deux crews exceptionnels se succéderont autour du thème « Ensemble(s) » : un moment incontournable pour les amateurs de danse hip-hop. Créé en 2015, le **Golden Stage** est devenu, au fil des années, l’un des rendez-vous les plus attendus du **Villette street festival**. Mais c’est quoi le Golden Stage ? Un plateau où les meilleurs crews français et internationaux relèvent le défi de la scène avec des formats mêlant performance et création, le tout animé par un MC pour garder l’esprit de la culture hip-hop et son énergie. Chaque plateau est programmé selon un thème, après « Colères noires », « La Relève » et « FUTURISME » (2019-2020), c’est « ENSEMBLE(S) » que les danseurs exploreront. C’est donc deux compagnies qui représentent plusieurs facettes d’une vision collective, différentes manières d’être ensemble, qui sont conviées cette fois. Le trio de choc des **Femme Fatale** revient tout en sororité avec un nouveau show funky qui emprunte au _popping_ et au _waacking_. Puis, le duo de chorégraphes **Mazelfreten** présentera sa dernière pièce de groupe, spontanée, engagée et viscérale, autour de l’univers de la danse Electro. Et c’est de nouveau **Vicelow,** ancien du **Saïan Supa Crew** et spécialiste de la danse urbaine, qui rythmera la soirée de son flow. Alors, ensemble(s), vivons ce moment de danse hip-hop fédérateur.

De 22 à 35 €

Le double plateau du Villette street festival revient au Colisée.

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix Ouest Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T20:30:00 2022-04-05T22:00:00