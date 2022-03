Golden Stage Tour 2022 “Ensemble(s)” Théâtre de Corbeil-Essonnes, 6 avril 2022, Corbeil-Essonnes.

Golden Stage Tour 2022 “Ensemble(s)”

Théâtre de Corbeil-Essonnes, le mercredi 6 avril à 20:30

Créé en 2015 dans le cadre du Villette Street Festival, le Golden stage est devenu, au fur et à mesure des années, un moment incontournable pour les amateurs de danse hip-hop. [Pour 2022](https://www.theatre-corbeil-essonnes.fr/saison-2021-2022/golden-stage-tour-2022-ensemble-s), il est fait appel à deux compagnies qui représentent plusieurs facettes d’une vision collective, différentes manières d’être ensemble : le trio de choc des Femme Fatale, tout en sororité avec un nouveau show funky qui emprunte au popping et au waacking, et la dernière pièce de groupe du duo de chorégraphes Mazel Freten autour de l’univers de la danse Electro. Et comme ambianceur de soirée, MC Vicelow (I Love this Dance) rythmera la soirée de son flow imparable. Agenda source : [www.m-essonne.fr](https://www.m-essonne.fr)

S’inscrit dans le cadre du festival Essonne Danse.Plus d’informations sur le site : https://essonnedanse.com/

Une soirée de danse hip-hop extraordinaire avec les jeunes prodiges des compagnies Femme Fatale et Mazell Freten, animée par MC Vicelow (ex Saïan Supa Crew). À ne manquer sous aucun prétexte !

Théâtre de Corbeil-Essonnes 22 Rue Félicien Rops, 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T20:30:00 2022-04-06T22:00:00