Golden Stage Tour 2022 Ensemble(s) – Compagnie Femme Fatale – Mazell Freten – Théâtre de Corbeil-Essonnes Une soirée de danse hip-hop extraordinaire avec les jeunes prodiges des compagnies Femme Fatale et Mazell Freten, animée par MC Vicelow (ex Saïan Supa Crew). À ne manquer sous aucun prétexte ! Créé en 2015 dans le cadre du Villette street festival, le Golden stage est devenu, au fur et à mesure des années, un moment incontournable pour les amateurs de danse hip-hop. Pour 2022, il est fait appel à deux compagnies qui représentent plusieurs facettes d’une vision collective, différentes manières d’être ensemble : le trio de choc des Femme Fatale, tout en sororité avec un nouveau show funky qui emprunte au popping et au waacking et la dernière pièce de groupe du duo de chorégraphes Mazel Freten autour de l’univers de la danse Electro. Et comme ambianceur de soirée, MC Vicelow (I Love this Dance) rythmera la soirée de son flow imparable. Distribution : Conception : La Villette Diffusion : Vertical Femme Fatale : Interprètes : Marie Poppins, Lily Frias et Dassy Lee Chorégraphie : Femme Fatale Coproduction : Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines – La Villette Et Mazell Freten Interprètes : Achraf Le H Bouzefour, Téo Le Mino Cellier, Filipe Filfrap Da Silva, Théa Zahara Haggiag-Meier, Océane Haja Maréchal, Manuela Emrose Le Daeron, Rulin Lin Kang, Adrien Vexus Lazzaret, Marie Levenez, Brandon Miel Masele Chorégraphie : Brandon Masele et Laura Defretin Lumières : Judith Leray / Musique : Nikit / Costumes : Sting Masele Production : Supanova (Cie Julie Dossavi), Mazelfreten Lien billetterie : [[https://web.digitick.com/golden-stage-tour-2022-ensemble-s-femme-fatale-mazel-fret-spectacle-theatre-de-corbeil-essonnes-salle-jarry-06-avril-2022-css5-theatrecorbeilessonnesgps-pg101-ri8064713.html](https://web.digitick.com/golden-stage-tour-2022-ensemble-s-femme-fatale-mazel-fret-spectacle-theatre-de-corbeil-essonnes-salle-jarry-06-avril-2022-css5-theatrecorbeilessonnesgps-pg101-ri8064713.html)](https://web.digitick.com/golden-stage-tour-2022-ensemble-s-femme-fatale-mazel-fret-spectacle-theatre-de-corbeil-essonnes-salle-jarry-06-avril-2022-css5-theatrecorbeilessonnesgps-pg101-ri8064713.html) Bénéficiez de la Carte ! Pour un billet acheté, accès à tous les spectacles du festival Essonne Danse, sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles

De 8 à 20 €

Une soirée de danse hip-hop extraordinaire aux rythme funky, emprunté au popping et waacking. Un plateau à ne surtout pas manquer !

Théâtre de Corbeil-Essonnes 22 Rue Félicien Rops, 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T20:30:00 2022-04-06T22:00:00