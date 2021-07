Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine, Vaucluse « Golden Days » (remplace « Don Juan ») – Vaison Danses 2021 Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine

Vaucluse

« Golden Days » (remplace « Don Juan ») – Vaison Danses 2021 Vaison-la-Romaine, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Vaison-la-Romaine. « Golden Days » (remplace « Don Juan ») – Vaison Danses 2021 2021-07-21 22:00:00 22:00:00 – 2021-07-21 Théâtre antique Rue Bernard Noël

Vaison-la-Romaine Vaucluse Vaison-la-Romaine EUR 12 46 DERNIÈRE MINUTE-« GOLDEN DAYS » REMPLACE « DON JUAN »

L’organisation du festival et la compagnie Aterballetto vous proposent un autre spectacle tout aussi attractif : “Golden Days” signé du très talentueux chorégraphe suédois Johan Inger. http://www.vaison-danses.com/ dernière mise à jour : 2021-07-18 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence

Détails Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu Vaison-la-Romaine Adresse Théâtre antique Rue Bernard Noël Ville Vaison-la-Romaine lieuville 44.2439#5.0753