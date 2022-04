Golden Dawn Arkestra SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Golden Dawn Arkestra SUPERSONIC, 20 juin 2022, Paris. Le lundi 20 juin 2022

de 19h00 à 23h30

. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Assistez à un concert gratuit, Nuits Rock et Disquaire à Paris ! GOLDEN DAWN ARKESTRA Golden Dawn Arkestra, originaire d’une petite planète, est un groupe hippie d’afrobeat psychédélique d’Austin. Golden Dawn Arkestra expérimente des sons entre percussions, synthétiseurs, clarinette, vibraphone, pour un voyage dans le temps aux costumes colorés. Puisant dans toutes les strates de la musique cosmique (du jazz à l’afro beat en passant par le disco), ce big band est une expérience live flamboyante et une véritable invitation au voyage, hors de tout repère d’espace et de temps. SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

1 : Bastille (Paris) (304m) 91 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Contact : https://fb.me/e/1pH8GXh6h https://fb.me/e/1pH8GXh6h

Golden Dawn Arkestra / Supersonic (Free entry)

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu SUPERSONIC Adresse 9 Rue Biscornet Ville Paris lieuville SUPERSONIC Paris Departement Paris

SUPERSONIC Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Golden Dawn Arkestra SUPERSONIC 2022-06-20 was last modified: by Golden Dawn Arkestra SUPERSONIC SUPERSONIC 20 juin 2022 Paris SUPERSONIC Paris

Paris Paris