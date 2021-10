Paris L'international île de France, Paris Golden Apes + Halos’ Eve + One For Jude + Dj Oxblood L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Golden Apes + Halos’ Eve + One For Jude + Dj Oxblood L’international, 6 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 6 novembre 2021

de 20h à 5h

payant

La New Wave Party est de retour ! L’International Tsc records IDFM la Fréquence Guasch & Obsküre présentent: La New Wave Party est de retour, toute la nuit avec un plateau de choix : La nouvelle sensation Goth de Berlin Golden Apes sont de retour à l’inter après leur collaboration avec Steve Hewitt de Placebo. Après avoir partagé la scène avec Perry Bamonte de Cure, ils sortent l’excellent “Satori”. https://www.facebook.com/GoldenApes/?ref=page_internal Haloos’Eve (Darkwave/Nice) https://www.facebook.com/haloseveproject Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

