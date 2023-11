Marché de Noël Goldbach-Altenbach, 9 décembre 2023, Goldbach-Altenbach.

Goldbach-Altenbach,Haut-Rhin

Au programme de ce petit marché de Noël sur dans les hauteurs : marché de producteurs et artisans locaux, buvette et petite restauration (possibilité de commander des manalas et tartes flambées), animation de la Saint Nicolas et tour des fontaines avec les enfants à 17h (sur inscription).

2023-12-09 fin : 2023-12-09 20:00:00. 0 EUR.

Goldbach-Altenbach 68760 Haut-Rhin Grand Est



The program for this little Christmas market in the hills includes a market of local producers and craftspeople, refreshments and snacks (you can order manalas and tarts flambées), entertainment by Saint Nicholas and a fountain tour for children at 5pm (registration required)

En el programa de este pequeño mercado navideño en las colinas: un mercado de productores y artesanos locales, refrescos y tentempiés (podrá pedir manalas y tartas flambeadas), animación a cargo de San Nicolás y una visita infantil a las fuentes a las 17:00 horas (inscripción obligatoria)

Auf dem Programm dieses kleinen Weihnachtsmarktes auf den Anhöhen: Markt mit lokalen Produzenten und Handwerkern, Imbiss und kleine Speisen (Möglichkeit, Manalas und Flammkuchen zu bestellen), Animation des Heiligen Nikolaus und Brunnenrundgang mit den Kindern um 17 Uhr (auf Anmeldung)

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin