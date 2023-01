Gold under stone / Vikings & celts (Rock/ Hard rock) Honfleur Honfleur Catégories d’Évènement: Calvados

Honfleur

Gold under stone / Vikings & celts (Rock/ Hard rock) Honfleur, 28 janvier 2023, Honfleur . Gold under stone / Vikings & celts (Rock/ Hard rock) 18 rue des Corsaires Le Batolune Honfleur Calvados Le Batolune 18 rue des Corsaires

2023-01-28 20:30:00 – 2023-01-28

Le Batolune 18 rue des Corsaires

Honfleur

Calvados Au Batolune

Une reprise tonitruante avec deux groupes de metal normands. Au Batolune

Une reprise tonitruante avec deux groupes de metal normands. +33 2 31 81 42 21 http://lebatolune.fr/ Gus

Le Batolune 18 rue des Corsaires Honfleur

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Honfleur Autres Lieu Honfleur Adresse Honfleur Calvados Le Batolune 18 rue des Corsaires Ville Honfleur lieuville Le Batolune 18 rue des Corsaires Honfleur Departement Calvados

Honfleur Honfleur Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/honfleur/

Gold under stone / Vikings & celts (Rock/ Hard rock) Honfleur 2023-01-28 was last modified: by Gold under stone / Vikings & celts (Rock/ Hard rock) Honfleur Honfleur 28 janvier 2023 18 rue des Corsaires Le Batolune Honfleur Calvados Calvados Honfleur

Honfleur Calvados