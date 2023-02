Gold – Les Ors d’Yves Saint Laurent MUSEE YVES SAINT LAURENT PARIS, 7 février 2023, PARIS.

Gold – Les Ors d’Yves Saint Laurent MUSEE YVES SAINT LAURENT PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-07 (2023-02-07 au ) 11:00. Tarif : 11.7 à 11.7 euros.

Ouverture du musée du mardi au dimanche de 11h à 18h, et jusqu’à 21h le jeudi.Le billet est valable dans la demi-heure suivant l’horaire indiqué et donne uniquement accès à l’exposition.Le billet n’est pas coupe-file mais prioritaire. Un délai d’attente est possible.Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h, et le jeudi jusqu’à 21h (dernière entrée à 17h15 les mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche et à 20h15 le jeudi). L’évacuation des salles commence 20 minutes avant la fermeture du musée.Fermeture anticipée à 16h les 24 et 31 décembre 2023.Fermé le lundi ainsi que le 1er mai.Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.GOLDLes ors d’Yves Saint LaurentDu 14 octobre 2022 au 14 mai 20232022 marque la célébration des 60 ans de la première collection Yves Saint Laurent sous son propre nom ainsi que les 5 ans d’existence du Musée Yves Saint Laurent Paris. À ces occasions, l’exposition anniversaire GOLD explore les touches d’or qui ont traversé l’oeuvre du couturier.Sous le commissariat d’Elsa Janssen, directrice du musée depuis mars 2022, en association avec l’équipe scientifique du musée et avec la complicité artistique d’Anna Klossowski*, l’exposition GOLD, Les ors d’Yves Saint Laurent explore le doré à travers une quarantaine de robes haute couture et prêt-à-porter, une sélection d’accessoires, d’objets et des vitrines composées entièrement de bijoux, apparats indispensables à la silhouette Yves Saint Laurent. Des tout premiers boutons ponctuant les cabans aux robes entièrement dorées, aucune collection n’échappe à la touche « or » du couturier. Toutes matières se prêtent à ces éclats : brocards, dentelles, lamés, sequins, cuirs, broderies, tissus, bijoux, parfum, l’or scintille…Accès :Métro ligne 9, arrêt Alma-MarceauRER C, arrêt Pont de l’AlmaBus lignes 42, 63, 72, 80, 92 (arrêt Alma-Marceau)Stations Autolib : 1 avenue Marceau ; 33 avenue Pierre 1er de SerbieStations Vélib : 2 avenue Marceau ; 3 avenue Montaigne (face)Parking Indigo : 10 avenue George VLe musée est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un fauteuil roulant est disponible à l’accueil sur réservation. MUSEE YVES SAINT LAURENT PARIS

MUSEE YVES SAINT LAURENT PARIS PARIS 3, rue Léonce Reynaud Paris

11.7 euros

